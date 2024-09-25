Dalaman'da Okul Servis Şoförlerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından okul servis araç şoförlerine yeni eğitim-öğretim dönemi içerisinde öğrencilerin güvenli taşınması ve trafik güvenliğine yönelik olarak eğitim düzenlendi.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, yeni eğitim-öğretim dönemi içerisinde okul servis araç şoförlerine yönelik bir eğitim programı gerçekleştirdi. Eğitimin amacı, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması ve trafik güvenliğinin artırılması olarak belirlendi. Eğitim programı, okul servis şoförlerine trafik kuralları, öğrenci güvenliği ve acil durum yönetimi konularında kapsamlı bilgiler sunarak, şoförlerin bu konuda bilinçlenmelerini sağladı. Eğitimde, öğrencilere nasıl yaklaşılması gerektiği, araç içi güvenlik önlemleri ve yolculuk sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin katılımcıların bilgi ve becerilerini artırarak, trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağladığını vurguladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıkları tamamlayan şoförlere, öğrencilere güvenli bir şekilde hizmet sunma konusunda büyük önem verdikleri hatırlatıldı.

Eğitim programına katılan şoförler, öğrenci taşımacılığına yönelik duyulan sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, bu tür eğitimlerin düzenlenmesinin oldukça faydalı olduğunu ifade ettiler. - MUĞLA