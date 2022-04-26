DAK Ekibinden Başkan Bozkurt'a ziyaret

Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) Başkanı Abdullah Aydıngör, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İnönü Belediye başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, DAK Başkanı Abdullah Aydıngör'e Dernek Başkan Yardımcısı Ümit Avcı, Genel Sekreter Arif Necmi Türe ve Dernek Üyesi Mehmet Ballar'da eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, DAK Başkanı Abdullah Aydıngör ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel