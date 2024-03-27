Dağlıca yoluna düşen çığ temizlendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçenin Dağlıca bölgesi yoluna düşen çığ, ekiplerin zorlu çalışmasıyla temizlendi.

İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyü yakınlarında yola çığ düştü. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki kar kütlesini temizleyerek, yolu yeniden ulaşıma açtı.