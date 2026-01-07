Haberler

Rektör Çakmak, DAGC ve DGF yönetimini kabul etti

Rektör Çakmak, DAGC ve DGF yönetimini kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Federasyonu yöneticileri, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret ederek eğitimle ilgili iş birliği konularında görüşme gerçekleştirdi ve teşekkür plaketi sundu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) yönetimi Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

DAGC Başkanı Ayhan Türkez, DGF Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Mesut Gülrek, Talip Akpunar, Nihat Kılıçoğulları ve Orhan Bozkurt ve Foto Muhabiri Muhammet Cem Bakırcı'nın da katıldığı ziyarette kurumsal iş birlikleri ve gündemdeki konularla ilgili istişarelerde bulunuldu.

DAGC ve DGF heyeti, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a, Erzurum'un eğitim hayatına katkıları ve bu yöndeki çalışmaları sebebiyle teşekkür plaketi sundu.

DAGC Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Orhan Bozkurt da, "Suskun Kentin Çığlığı" adlı kitabını imzalayarak Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a hediye etti.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında basının önemli bir görev üstlendiğini belirterek bu vesileyle tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Uyarı sonrası mahalleler boşalıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor

Görüşmeler başladı! Takımdan ayrılıyor
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum