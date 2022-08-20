DAGC Olağan Genel Kurulunda Özsoy güven tazeledi Yerel Haberler Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Olağan Genel Kurulu yapıldı. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkan Feridun Fazıl Özsoy güven tazeledi. Tek liste olarak gerçekleşen genel kurulun Divan Başkanlığını Talat Uzunyaylalı yaptı. Yeniden DAGC Başkanlığına seçilen Feridun Fazıl Özsoy'un yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu (Asil) Esat Bindesen, İrfan Tarakçıoğlu, Ahmet Akbuğa, Yunus Okur, Erdak Karabacak, Selma Talar, Metin Uşun, Melek Allioğlu. Yönetim Kurulu (Yedek) Özge Bozo, Alev Devrim Altun, İhsan Senir, Hikmet Dağ, Nihat Kılıçoğulları, Suat Kantarcı. Denetim Kurulu (Asil) Eysan Karaca, Muhammet Mutaf, İlhami Erkılıç. Denetim Kurulu (Yedek) Muhammet Tarhan, Emrah Akçay, Dursun Murat Aydın. Onur Kurulu Tünay Şenocak, Yahya Kemal Kaya, Mustafa Bingöl, Talat Uzunyaylalı, Muhammet İspirli, Sadık Yavuz, Yaşar Yıldız, Burhan Akyıldırım, Aydın Deniz. Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Delegeleri Esat Bindesen, Ayhan Türkez, İsmail Bingöl, İrfan Tarakçıoğlu. Yüksek İstişare Kurulu Mustafa Bingöl, Sevda İncesu, Ziyaattin Uçan, Cihat İncesu, Talip Akpınar, Bedir Altınok, İsmail Aras, Cahit Hınıslıoğlu, İrfan Gürkan Çelebi, Muharrem Aksakallı, Ertaç Koçak, Hikmet Dağ, Tuba Kırıcı, Ahmet Aygün, Yusuf Ziya Eraslan, Zekeriya Kaya, Cabbar Şıktaş. - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Talat Uzunyaylalı Esat Bindesen Bingöl Yerel Haberler

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