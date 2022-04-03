DAGC'den KUDAKA'ya ziyaret

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti(DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Başkan Vekili Esat Bindesen, Yönetim Kurulu Üyeleri Melek Allioğlu ile İrfan Tarakçıoğlu'nun hazır bulunduğu ziyarette cemiyet çalışmaları hakkında bilgi verdi.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde basının önemine işaret ederek, bölgede yapılan faaliyetlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Ziyarette iş birliği içerisinde yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel