İnatçı Keçiler İçin 2 Saatlik Zorlu Kurtarma Operasyonu

Hatay'da tırmandıkları dağlık alanda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin 2 saat süren zorlu operasyonuyla kurtarıldı.

Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi'nde tırmandıkları dağda mahsur kalan 2 keçiyi fark eden sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İnatçı keçiler, itfaiye ve AFAD'ın koordineli ve hızlı müdahalesiyle 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Güvenle kurtarılan inatçı keçiler sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı