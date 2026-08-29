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İnatçı Keçiler İçin 2 Saatlik Zorlu Kurtarma Operasyonu

İnatçı Keçiler İçin 2 Saatlik Zorlu Kurtarma Operasyonu
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Hatay'ın Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi'nde tırmandıkları dağlık alanda mahsur kalan 2 keçi, sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu 2 saat süren zorlu operasyonla kurtarılan inatçı keçiler, güvenle sahibine teslim edildi.

Hatay'da tırmandıkları dağlık alanda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin 2 saat süren zorlu operasyonuyla kurtarıldı.

Samandağ ilçesi Çöğürlü Mahallesi'nde tırmandıkları dağda mahsur kalan 2 keçiyi fark eden sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İnatçı keçiler, itfaiye ve AFAD'ın koordineli ve hızlı müdahalesiyle 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Güvenle kurtarılan inatçı keçiler sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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