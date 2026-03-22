D100 karayolunda bayram dönüşü yoğunluğu
Ramazan Bayramı'nın son gününde Çankırı'nın Çerkeş kesiminde D100 karayolunda dönüş trafiği yoğunlaştı. Sürücülerden trafik kurallarına uymaları ve hızlarını düşürmeleri istendi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinden geçen D100 karayolunda, Ramazan Bayramı'nın son gününde dönüş trafiği yoğunlaştı. Bayram için memleketlerine giden vatandaşların geri dönüşe geçmesiyle birlikte, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan bu güzergahta zaman zaman trafik akışı yavaşladı.
Yetkililer, sürücülerin hızlarını düşürmeleri, güvenli takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları gerektiğini vurguladı. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı