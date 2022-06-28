Cüneyt Arkın için hastaneye anı defteri konuldu Cüneyt Arkın için hastaneye anı defteri konuldu Hayranları Cüneyt Arkın'a sevgisini kelimelere döktü Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefat ettiği hastanenin girişine ünlü oyuncu adına bir anı defteri bırakıldı. Cüneyt Arkın için hastaneye anı defteri konuldu Hayranları Cüneyt Arkın'a sevgisini kelimelere döktü İSTANBUL - Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefat ettiği hastanenin girişine ünlü oyuncu adına bir anı defteri bırakıldı. Hayranları usta oyuncuya veda notları yazdı. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için hayatını kaybettiği hastanenin girişine bir anı defteri bırakıldı. Usta oyuncunun hayranları, yazdıkları veda notlarında ünlü oyuncuya sevgilerini dile getirdi. Ünlü isimlerden oyuncu Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak da hastaneye geldi. Düvenci ve eşi, Arkın'ın acılı eşi Betül Cüreklibatır'a taziye dileklerinde bulundu. İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci - Yerel Genel Yerel Güncel Haberler

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