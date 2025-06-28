Cunda Lisesi Mezunu Taha Beyazdere, Cankurtaran Olarak Görev Yapıyor

Cunda Lisesi Mezunu Taha Beyazdere, Cankurtaran Olarak Görev Yapıyor
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan Taha Beyazdere, uygulama otelinde cankurtaran olarak çalışmakta. Eğitim alarak belge sahibi olan Beyazdere, yaz ayını memleketinde geçiriyor ve üniversite öğrenimi ile aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden geçen yıl mezun olan üniversite öğrencisi Taha Beyazdere (18), lisenin uygulama otelinin plajında cankurtaran olarak görev yapıyor.

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Taha Beyazdere, geçen yıl Balıkesir Ayvalık Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olduğunu söyledi.

Geçen yıl sınavda aldığı puanla Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bölümüne yerleştiğini anlatan Beyazdere, bir yılı memleketi Ayvalık'tan uzak geçirdiğini dile getirdi. Sınavlarının bitmesiyle tekrar geldiğini aktaran Beyazdere, yazı Ayvalık'ta geçireceğini ve gelir gelmez iş aradığını söyledi.

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine uygulama otelinde çalışmak için başvurduğunu ifade eden Beyazdere, şöyle konuştu:

"Okul müdürümüz cankurtaran boşluğu olduğunu söyledi ancak bu konuda eğitimim yoktu. Hemen Ayvalık'ta bu alanda eğitim aldım. Yaklaşık bir ay, ilk yardım eğitimi, yüzme eğitimi aldım. İnsanlar nasıl sudan çıkartılır, hangi ekipmanlar kullanılır, ilk yardım çantası hazırlama gibi birçok şey öğrendim. Kursu başarıyla bitirdim ve cankurtaran belgesi aldım."

Belgesini alır almaz uygulama otelinde işe girdiğini belirten Beyazdere, "6 gün çalışıyorum bir gün tatilim var. 10.00'da başlıyorum, 18.00'de bitiyor. Asgari ücretin üzerinde maaş alıyorum. Üniversitede aileme fazla yük olmuyorum böylece. Uyarılarımız sonucu bugüne kadar ciddi bir şey olmadı, inşallah da olmaz" dedi.

Mezun olduğu okulda cankurtaran olarak çalıştığı için mutlu olduğunu dile getiren Beyazdere, "Çocukların kolluksuz yüzmesini önermiyoruz. Dalgalı sularda sarı bayrak açıyoruz ve yüzmeyi önermiyoruz. Yaşlılara fazla taşlık alanlara gitmemelerini ve fazla açılmamalarını söylüyoruz. Ayvalık suyu serindir sıcaklarda bekleriz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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