"Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri", Çankaya'da Başlıyor
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Çankaya Belediyesi’nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılında düzenlediği; “Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri” yarın başlıyor.
ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) - Çankaya Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılında düzenlediği; "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" yarın başlıyor.
Çankaya Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılında düzenlediği; "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" yarın başlıyor. Oran'da, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 16 Mayıs Saat 18.30'da açılış konuşması ile başlayacak "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" programı şöyle:
16 MAYIS PAZARTESİ
Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve Cumhuriyet
Alev Coşkun
Saat: 18.30 – 20.00
17 MAYIS SALI
Kurtuluştan Kuruluşa Bağımsızlık
Sinan Meydan
Saat: 16.00 – 18.00
Ulusal Egemenlik ve Demokrasi
Mustafa Balbay, Fikret Bila, Miyase İlknur
Saat: 18.30 – 20.00
18 MAYIS ÇARŞAMBA
Dış Politika, Ekonomi ve İç Siyasete Etkileri
Deniz Zeyrek, Utku Çakırözer
Saat: 18.30 – 20.00