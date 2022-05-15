'Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri', Çankaya'da Başlıyor

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) - Çankaya Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılında düzenlediği; "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" yarın başlıyor.

Çankaya Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılında düzenlediği; "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" yarın başlıyor. Oran'da, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 16 Mayıs Saat 18.30'da açılış konuşması ile başlayacak "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" programı şöyle:

16 MAYIS PAZARTESİ

Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve Cumhuriyet

Alev Coşkun

Saat: 18.30 – 20.00

17 MAYIS SALI

Kurtuluştan Kuruluşa Bağımsızlık

Sinan Meydan

Saat: 16.00 – 18.00

Ulusal Egemenlik ve Demokrasi

Mustafa Balbay, Fikret Bila, Miyase İlknur

Saat: 18.30 – 20.00

18 MAYIS ÇARŞAMBA

Dış Politika, Ekonomi ve İç Siyasete Etkileri

Deniz Zeyrek, Utku Çakırözer

Saat: 18.30 – 20.00