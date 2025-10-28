Cumhuriyetin 102. Yıl Dönümü Töreni Ağrı'da Kutlandı
Ağrı'da Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla Abide Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Ağrı Valisi, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Ağrı Valisi Mustafa Koç, il protokolü ve vatandaşlar hazır bulundu.
Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel