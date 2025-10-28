Haberler

Cumhuriyetin 102. Yıl Dönümü Töreni Ağrı'da Kutlandı

Ağrı'da Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla Abide Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Ağrı Valisi, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Cumhuriyetin 102. yıl dönümü kapsamında Ağrı'da çelenk sunma töreni yapıldı.

Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Ağrı Valisi Mustafa Koç, il protokolü ve vatandaşlar hazır bulundu.

Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
