Cumhuriyet'in 101. Yılı Rize'de Balıkçı Takalarıyla Kutlandı

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü, Rize'nin Ardeşen ilçesinde vatandaşların balıkçı takalarıyla denizde düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet'in 101. yılı, Rize'nin Ardeşen ilçesinde de kutlandı. Işıklı beldesi Meyvalı Mahallesi'nde vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı takalarıyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Meyvalı Mahallesi'nde kadını, çocuğu, genci yaşlısı yüzlerce yurttaş, balıkçı takalarına astıkları 'Atam izindeyiz' pankartıyla denize açıldı. Işıklı sahilinden Ardeşen sahil boyunca takalarıyla turlayan Meyvalı Mahallesi sakinleri, ellerinde Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Samiye Kalender, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı güzel kutladık denizi motorlarla doldurduk Ardeşen'e kadar gittik helal olsun bu Işıklı milletimize" dedi

Atatürk'e minnettar olduğunu ifade eden Yasemin Akmermer ise, "İyi ki Cumhuriyetimiz var. Cumhuriyetimiz kadınlarımızın özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı verdi. Biz bunu Atatürk'ümüze ve onun arkadaşlarına borçluyuz, iyi ki cumhuriyeti ilan etti. Biz kadınlar Atamıza çok minnettarız, yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.