Üye Girişi
Haberler

Cumhuriyet'in 101. Yılı Rize'de Balıkçı Takalarıyla Kutlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü, vatandaşların balıkçı takalarıyla düzenlediği etkinlikle coşkuyla kutlandı. Meyvalı Mahallesi'nden denize açılan yüzlerce kişi, 'Atam izindeyiz' pankartıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü, Rize'nin Ardeşen ilçesinde vatandaşların balıkçı takalarıyla denizde düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet'in 101. yılı, Rize'nin Ardeşen ilçesinde de kutlandı.  Işıklı beldesi Meyvalı Mahallesi'nde vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı takalarıyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Meyvalı Mahallesi'nde kadını, çocuğu, genci yaşlısı yüzlerce yurttaş, balıkçı takalarına astıkları 'Atam izindeyiz' pankartıyla denize açıldı. Işıklı sahilinden Ardeşen sahil boyunca takalarıyla turlayan Meyvalı Mahallesi sakinleri, ellerinde Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Samiye Kalender, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı güzel kutladık denizi motorlarla doldurduk Ardeşen'e kadar gittik helal olsun bu Işıklı milletimize" dedi

Atatürk'e minnettar olduğunu ifade eden Yasemin Akmermer ise, "İyi ki Cumhuriyetimiz var. Cumhuriyetimiz kadınlarımızın özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı verdi. Biz bunu Atatürk'ümüze ve onun arkadaşlarına borçluyuz, iyi  ki cumhuriyeti ilan etti. Biz kadınlar Atamıza çok minnettarız, yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 101. Yılı Rize'de Balıkçı Takalarıyla Kutlandı
Kaynak: ANKA / Yerel

Yerel Haberler Politika Ardeşen Yerel Yaşam Rize

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler

 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş

Jandarma, Narin'i bulmak için son çare en olmadık insana başvurmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? 1 haftalık hamile olduğumuzu nasıl anlarız? Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda? 30 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ADANASPOR- ÇORLUSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor- Çorluspor 1947 maçı şifresiz mi? Canlı izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.