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Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamasında Sinan Akçıl Konseri

Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamasında Sinan Akçıl Konseri
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Adıyaman'da düzenlenen Cumhuriyet Konseri'nde şarkıcı Sinan Akçıl, 5 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konser, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından organize edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlediği Sinan Akçıl konseri büyük beğeni aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adıyaman Valiliği tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Konseri düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanında düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserde sahne alan şarkıcı Sinan Akçıl seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla Adıyamanlı vatandaşlarımıza muhteşem bir gece yaşattı.

Konser sonunda Vali Vekili Ali Erdoğan, seslendirdiği güzel parçalarla Adıyamanlı vatandaşlara güzel bir gece yaşatan Sinan Akçıl'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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