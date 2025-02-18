Cumhuriyet İlkokulu Öğrencilerinden İl Müftülüğüne Ziyaret

Bilecik İl Müftülüğüne minik öğrenciler ziyaret ederek, anlamlı bir gün geçirdiler.

Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, İl Müftülüğünü ziyaret ettiler. Öğrencileri odasında ağırlayan İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen, hizmet binasını gezdirerek öğrencilere Müftülükte, görev yapan meslek grupları ile personellerin çalışma alanlarını tanıttı. İlkokul öğrencilerine küçük hediyelerde bulunan Müftü Yardımcısı Geçgelen, öğrencilerin bu nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. - BİLECİK