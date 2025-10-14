Cumhuriyet İlkokulu'nda Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'nda, "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri çerçevesinde 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' dolayısıyla tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat ile öğrencilerde afet bilinci, dayanışma ve kriz anında doğru hareket etme alışkanlığı kazandırmayı amaçladığı kaydedildi. Öğrenciler, alarm sesinin ardından öğretmenlerinin rehberliğinde sınıflarını hızlı ve kontrollü şekilde boşaltarak toplanma alanında güvenli bir biçimde toplandı.

Okul idaresi tarafından yapılan açıklamada, afetlere karşı farkındalığın artırılması ve öğrencilerin hazırlıklı bireyler olarak yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR