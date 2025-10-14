Cumhuriyet İlkokulu'nda Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri kapsamında 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' dolayısıyla tahliye tatbikatı yapıldı. Öğrenciler, afet bilinci kazandırmak amacıyla hızlı bir şekilde sınıflarını boşaltarak güvenli toplanma alanında bir araya geldi.
Tatbikat ile öğrencilerde afet bilinci, dayanışma ve kriz anında doğru hareket etme alışkanlığı kazandırmayı amaçladığı kaydedildi. Öğrenciler, alarm sesinin ardından öğretmenlerinin rehberliğinde sınıflarını hızlı ve kontrollü şekilde boşaltarak toplanma alanında güvenli bir biçimde toplandı.
Okul idaresi tarafından yapılan açıklamada, afetlere karşı farkındalığın artırılması ve öğrencilerin hazırlıklı bireyler olarak yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR