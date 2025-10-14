Haberler

Cumhuriyet İlkokulu'nda Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Cumhuriyet İlkokulu'nda Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri kapsamında 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' dolayısıyla tahliye tatbikatı yapıldı. Öğrenciler, afet bilinci kazandırmak amacıyla hızlı bir şekilde sınıflarını boşaltarak güvenli toplanma alanında bir araya geldi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'nda, "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri çerçevesinde 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' dolayısıyla tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat ile öğrencilerde afet bilinci, dayanışma ve kriz anında doğru hareket etme alışkanlığı kazandırmayı amaçladığı kaydedildi. Öğrenciler, alarm sesinin ardından öğretmenlerinin rehberliğinde sınıflarını hızlı ve kontrollü şekilde boşaltarak toplanma alanında güvenli bir biçimde toplandı.

Okul idaresi tarafından yapılan açıklamada, afetlere karşı farkındalığın artırılması ve öğrencilerin hazırlıklı bireyler olarak yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
Tükürük kavgası faciayla bitti! Hemşirenin iğnesi hastayı öldürdü

Korkunç iddia! Hemşire yüzüne tüküren hastayı iğne ile öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.