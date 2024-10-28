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Cumhuriyet Bayramı Törenlerine Katılım

Cumhuriyet Bayramı Törenlerine Katılım
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Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanı Deniz Kurmay Albay Hakan Kuşlaroğlu, Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı ve Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanı Deniz Kurmay Albay Hakan Kuşlaroğlu, Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bugün gerçekleşen çelenk törenine katılan Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanı Deniz Kurmay Albay Hakan Kuşlaroğlu, daha sonra Garnizon Komutanı Deniz Kurmay Albay Erkan Şahin ile birlikte Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret etti. Albay Kuşlaroğlu'nun şehirde salı günü de devam edecek olan Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılması bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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