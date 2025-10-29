Cumhuriyet Bayramı Iğdır'da Coşkuyla Kutlandı

Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Iğdır'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda başlayan Cumhuriyet yürüyüşü, Millet Bahçesi'nde son buldu. Fener alayı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı; Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından Iğdır Valisi Ercan Turan, Millet Bahçesi'nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Çünkü bu millet, direnişiyle, duasıyla, nefesiyle tarih yazmış bir millettir. Bu bayraklara baktığımda; ablamın, abimin omuzlarında taşıdığı cesareti görüyorum. 15 Temmuz'u hatırlıyorum. O kutlu direnişi, milletimizin iradesini ve zaferini hatırlıyorum. Samsun'a çıkan o bozkurt, mavi gözlü, sarı saçlı o lider… Gazi Mustafa Kemal Atatürk! ve Bu millet Çanakkale'de dünyaya meydan okudu. Çünkü bu millet yalnız kendine değil, tüm mazlumlara umut oldu. Güçlü örgüt, güçlü Türkiye demektir. Güçlü Türkiye, dünyada adalet demektir. Bu adaleti sağlayacak olan en büyük güç; milletimizin özündeki iman, vatan sevgisi ve Ay-yıldız'a duyduğu aşktır. Dünya büyük sıkıntılar içinde olabilir. Ama bizim bir ülkemiz var! Bir vatanımız var! Bir Cumhuriyetimiz var!Allah sizleri var etsin! devletimizi milletimizi var eylesin Bu coşkuyla, bu onurla burada bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum."