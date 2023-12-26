HSK kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

510 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları ile toplam 510 hakim ve savcının görev yeri değişti. Karara göre 24 Ağustos tarihli ve 1749 sayılı atama kararına göre 4, 21 Aralık tarihli ve 2445 sayılı atama kararı ile 480, 21 Aralık ve 2446 sayılı atama kararı ile ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplam 510 hakim ve savcının ataması, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve idari yargı hakimlerinin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince yapıldı.