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Cumhurbaşkanlığı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Mehteran Birliği'nden görkemli gösteri

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi halka açık olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi halka açık olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından nöbet değişim töreni ve mehteran konseri 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla takip edilen gösteriler, görkemli anlara sahne oldu.

(Utku Şimşek - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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