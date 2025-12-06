Haberler

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alındı ve yerine İsmail Aydın atandı. Bakanlıkta açık bulunan Başmüfettişliğe ise Müfettiş Musa Eker getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığında ise Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Azal, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Bedriye Bilgici Koçdemir ve Onur Güneş, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Osman Kılınçel, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Türkay ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Koca atandı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Halil Yanık getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Alper Avluk atandı. Milli Eğitim Bakanlığında ise Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir görevden alındı. Ayrıca karar ile birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürü Celal Tokalak ve 9'uncu Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı görevden alındı. Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine ise Hakkı Karabörklü atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
