Erdoğan'ın imzasıyla 5 isim görevden alındı! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Salih Tanrıkulu atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Yerine ise Salih Tanrıkulu atandı.

BAŞKANLIĞA TANRIKULU ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlan karar ile birlikte 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10'uncu maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Boşalan başkanlığa ise Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

4 İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ GÖREVDEN ALINDI

Yine karara göre Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alındı. Görevden alının isimlerin yerine ise Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil Yücel, Düzce Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın, Tunceli Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi Ateş, Sinop Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Osman Cebeci atandı.

Yeni DDK Başkanı Salih Tanrıkulu.

YENİ DDK BAŞKANI SALİH TANRIKULU KİMDİR?

Ankara'da 1974'te dünyaya gelen Salih Tanrıkulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1996'da mezun oldu, ardından ABD'de Illinois Üniversitesinde Ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

1997'de Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak kamu görevine başlayan Tanrıkulu, 1998'den itibaren Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Vergi Başmüfettişi, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu.

Mesleki faaliyetleri kapsamında OECD ve AB Fiscalis çalışma gruplarında ülkeyi temsil eden Tanrıkulu, 2013 - 2015 yıllarında Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği (Brüksel) Maliye Müşaviri ve NATO Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2015'de Cumhurbaşkanlığı DDK Üyeliğine atanan Tanrıkulu, 2017'den Ocak 2023'e kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini yerine getirdi. Kasım 2023'ten bu yana DDK Başkan Vekili olarak görev yapan Salih Tanrıkulu, İngilizce ve Fransızca biliyor. Tanrıkulu, evli ve üç çocuk babası.