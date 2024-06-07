Üye Girişi
Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla 5 isim görevden alındı! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Salih Tanrıkulu atandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı ve yerine Salih Tanrıkulu atandı. Ayrıca, Uşak, Düzce, Tunceli ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürleri de görevden alındı ve yerlerine yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Yerine ise Salih Tanrıkulu atandı.

BAŞKANLIĞA TANRIKULU ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlan karar ile birlikte 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10'uncu maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Boşalan başkanlığa ise Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı, yerine Salih Tanrıkulu atandı

4 İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ GÖREVDEN ALINDI

Yine karara göre Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alındı. Görevden alının isimlerin yerine ise Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil Yücel, Düzce Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın, Tunceli Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi Ateş, Sinop Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Osman Cebeci atandı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı, yerine Salih Tanrıkulu atandıYeni DDK Başkanı Salih Tanrıkulu.

YENİ DDK BAŞKANI SALİH TANRIKULU KİMDİR?

Ankara'da 1974'te dünyaya gelen Salih Tanrıkulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1996'da mezun oldu, ardından ABD'de Illinois Üniversitesinde Ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

1997'de Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak kamu görevine başlayan Tanrıkulu, 1998'den itibaren Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Vergi Başmüfettişi, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu.

Mesleki faaliyetleri kapsamında OECD ve AB Fiscalis çalışma gruplarında ülkeyi temsil eden Tanrıkulu, 2013 - 2015 yıllarında Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği (Brüksel) Maliye Müşaviri ve NATO Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2015'de Cumhurbaşkanlığı DDK Üyeliğine atanan Tanrıkulu, 2017'den Ocak 2023'e kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini yerine getirdi. Kasım 2023'ten bu yana DDK Başkan Vekili olarak görev yapan Salih Tanrıkulu, İngilizce ve Fransızca biliyor. Tanrıkulu, evli ve üç çocuk babası.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yunus Arıncı Tunceli Şırnak Düzce Uşak Yerel Politika Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

 Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı

 İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız

İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız

Bakmadan Geçme

Survivor'da kim elendi? Survivor'da dün akşam kim veda etti? 7 Haziran Survivor elenen isim! MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 7 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Limon FC elendi mi? Limon FC turnuvaya veda etti mi? Ankara okullar tatil mi 7 Haziran? Merve elendi mi? Survivor Merve adaya veda etti mi? ÖSYM sınavında biri ölürse ne olur? Sınıftakiler tam puan mı alır? 7 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 7 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 7 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ankara selde ölen var mı, yarın sel devam edecek mi? 7 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 7 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 7 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı

İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı
500

Yorumlar (2)

mardinli yiğit:

olabilir, görevden alabilir, devletin en üstü yetkili makamıdır.

1
1
yanıtYanıtla
Can null:

Asltr

yanıt0
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title