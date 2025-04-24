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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Deprem gibi hepimizi sarsan konuları, günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla istemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Deprem gibi hepimizi sarsan konuları, günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla istemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Deprem gibi hepimizi sarsan konuları, günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla istemiyoruz. Bunu milletimize karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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