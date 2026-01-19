Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bölgecilik yapmak, siyasi görüşlerine, kökenlerine, oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel