İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savcıya ifade veriyor

Çağlayan'da kritik saatler! Ekrem İmamoğlu savcıya ifade veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel, şimdi kimi sırtından hançerleyeceksiniz?

Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Şimdi kimi hançerleyeceksiniz?
İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi

İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi
İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

İmamoğlu adliyedeyken Çağlayan ve Saraçhane karıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftarı'nda yaptığı konuşmada, "Filistin davasına son nefesimize kadar sahip...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftarı'nda yaptığı konuşmada, "Filistin davasına son nefesimize kadar sahip çıkacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftarı'nda yaptığı konuşmada, "Filistin davasına son nefesimize kadar sahip çıkacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title