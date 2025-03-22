Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftarı'nda yaptığı konuşmada, "Filistin davasına son nefesimize kadar sahip...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftarı'nda yaptığı konuşmada, "Filistin davasına son nefesimize kadar sahip çıkacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftarı'nda yaptığı konuşmada, "Filistin davasına son nefesimize kadar sahip çıkacağız" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel