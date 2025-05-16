Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Tiran'da çay içerek sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Tiran'da çay içerek sohbet etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde bir araya geldiği ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çay içerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde bir araya geldiği ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çay içerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katıldı. Zirveye Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. Erdoğan ve Aliyev, bir araya gelerek çay içti. Baş başa oldukları görülen Erdoğan ve Aliyev çay içerek sohbet etti. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Önemli günlere bir yenisi eklendi
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.