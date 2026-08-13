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Erdoğan, Süper Lig takımlarını kabul etti

Erdoğan, Süper Lig takımlarını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig’e çıkan takımların yöneticilerini, teknik heyetlerini ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yöneticilerini, teknik heyetlerini ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e çıkan takımların yöneticilerini, teknik heyetini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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