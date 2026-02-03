Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine Suudi Arabistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine özel uçak "TUR" ile Suudi Arabistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suudi Arabistan ziyaretinde Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin davetine üzerine Mısır'a gidecek. - ANKARA

