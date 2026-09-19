Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazi yakınlarımız için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Sizin ödediğin bedele paha biçilemez. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirdik. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle biraraya gelip taleplerini dinlemeyi ihmal etmedik. Yeni kanunla birç

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazi yakınlarımız için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazi yakınlarımız için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Sizin ödediğin bedele paha biçilemez. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirdik. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle biraraya gelip taleplerini dinlemeyi ihmal etmedik. Yeni kanunla birçok alanda çok önemli düzenlemeleri, kolaylıkları sizlere sunduk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ücretli öğretmen, 'İşe alındım' diye gittiği okuldan aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen "İşe alındım" diye gitti, aldığı cevapla şoke oldu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara noktayı koydu

Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara noktayı koydu
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş

Döverek öldürülen Didar'la ilgili kahreden detay
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzüydü: İşte Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’inin son hali

İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'daki Cemşit'in son hali
CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den sert tepki: Hala neyle suçlandığımı bilmiyorum

CHP'li başkandan ihraç isyanı! Neyle suçlandığımı bilmiyorum
Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba

Öldüğü güne ait yeni görüntüler! Bardak detayı bomba