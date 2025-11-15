Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Kıdemli Başçavuş Özcan'ın ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan ile telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şehit Özcan'a Allah'tan rahmet dileyerek aile fertlerine sabır ve metanet temennisinde bulundu. Erdoğan, baba Özcan'a, "Rabbim sizleri ve şehidimizi sevgili habibimizin yanına komşu eylesin. Allah razı olsun, yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Baba Özcan da Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. - KARABÜK