Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor

31 Mart yerel seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya doğru hareket etti

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullanan ve genel Seçim sonuçlarını İstanbul Kısıklı'daki konutundan takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aracıyla Ankara'ya doğru hareket etmek üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını ve değerlendirmesini Ankara AK Parti İl Merkezinde yapması planlanıyor. - İSTANBUL