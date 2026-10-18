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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı