Erdoğan Cuma Namazını Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii'nde Kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii ve Kültür Merkezi’nde Cuma namazını eda etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii ve Kültür Merkezi'nde Cuma namazını eda etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Çankaya'daki Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii ve Kültür Merkezi'ne geldi. Erdoğan, namazın ardından camiden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı