Erdoğan'dan Marmara Depremi Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı