Çukurova'da 'Modern İnsanın Bunalımına Çareler' Söyleşisi

ÇUKUROVA, ADANA (ANKA) - Çukurova Belediyesi ile Türk Kadınları Kültür Derneği Adana Şubesi iş birliği ile "Kadim Hikayelerimizle Modern İnsanın Bunalımına Çareler" konulu söyleşi düzenlendi.

Çukurova Belediyesi Kültür Müdürlüğü katkılarıyla Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve büyük ilgi gören söyleşinin konuğu, yazar Hasan Kerim Güç oldu.

Türk Kadınları Kültür Derneği Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Sakarya'nın yazar Hasan Kerim Güç hakkında bilgi vermesi ve sunumuyla başlayan etkinlik özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İnsanın manevi yolculuğu üzerine paylaşımlarda bulunan yazar Hasan Kerim Güç, "Modern hayatın bunalımlarından kurtulmanın yolunun kadim hikayelerin deva olduğunu düşündüm. İnsan dışarıya doğru mu yoksa içe doğru mu yolculuk yapmalı? Asıl yolculuk içe doğru olmalı. Biz hep dışa doğru yolculuk yapmaya çalıştık" dedi.