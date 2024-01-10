Çukurova Belediyesi ve Adana Tabip Odası iş birliğiyle 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi açılıyor

Çukurova Belediyesi ve Adana Tabip Odası iş birliği ile yapımı tamamlanan 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi, 12 Ocak'ta düzenlenecek törenle açılacak.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bu isim verilen Kültür ve Sanat Merkezi'nin ilk etapta sergi salonunun açılışı yapılacak. Adana Tabip Odası hizmet binası içerisinde oluşturulan kültür sanat merkezi sergi salonunun açılışında, Turhan Selçuk karikatür sergisi de gezilebilecek. Açılış 12 Ocak Cuma günü saat 18.30'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Adana Tabip Odası Başkanı Ahmet Suntur'un katılımı ile yapılacak. Açılışa, karikatürist Turhan Selçuk'un kızı Aslı Selçuk da katılacak. Sergi 27 Ocak tarihine kadar açık kalacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Tabip Odası ile iş birliği içerisinde Adana'ya güzel bir kültür sanat merkezi kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi'nin Çukurova'da büyük bir eksikliği kapatacağını belirten Başkan Soner Çetin, "Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyoruz. Bu dönemde hizmete giren kültür sanat merkezine 100. Yıl ismini vermeyi uygun bulduk. Adana Tabip Odası'nın değerli yöneticilerine duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi.