Çukurova Belediye Başkanı Soner: "Bugün Demokrasinin Güzelliğini Yaşıyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, oyunu kullanmak üzere sandık başına gitti. Başkan Çetin, “Bugün demokrasinin güzelliğini yaşıyoruz. Her vatandaşımız özgür bir şekilde demokratik tercihini yapıyor. Sonuç ne olursa olsun herkes saygı duymalı” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, oyunu kullanmak üzere sandık başına gitti. Başkan Çetin, "Bugün demokrasinin güzelliğini yaşıyoruz. Her vatandaşımız özgür bir şekilde demokratik tercihini yapıyor. Sonuç ne olursa olsun herkes saygı duymalı" dedi.

Eşi Ayşe Çetin ile birlikte oyunu kullanmak için Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'ne giden Başkan Çetin, seçim ortamının çok sakin ve huzurlu olduğunu belirterek, tüm Türkiye'de aynı ortamda seçimlerin yapılmasını diledi.

Başkan Çetin oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Seçimler ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Ülkemiz için hayırlısı ne ise o olsun. Bugün demokrasinin güzelliğini yaşıyoruz. Her vatandaşımız özgür bir şekilde demokratik tercihini yapıyor. Sonuç ne olursa olsun herkes saygı duymalı. Bugün ayrıca Anneler Günü. Annelerimizin değerini bir gün değil her gün bilmeliyiz. Bugün özel bir gün olduğu için başta eşim olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum" diye konuştu.