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Çorumlu öğrencilerden Bitlis'teki polislere mektup

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Çorum'da eğitim gören 40 ilköğretim öğrencisi sosyal sorumluluk bilincinin aşılanması için Bitlis'teki polislere mektup yazdı. Mektuplar, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi ve duygusal anlar yaşandı.

Çorumlu öğrencilerden Bitlis'teki polislere mektup

BİTLİS - Çorum'da eğitim gören 40 ilköğretim öğrencisi sosyal sorumluluk bilincinin aşılanması için Bitlis'teki polislere mektup yazdı.

Çorum merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda görevli Gülten Cevizci'nin de babası terör gazisi olunca, öğrencilerine böyle bir sosyal sorumluluk aşılamayı hedefledi. Öğrenciler tarafından yazılan 40 mektup posta yoluyla Bitlis'in Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Yazılan 40 mektubu Güroymak Posta İşletme Müdürlüğünden teslim alan polis memurları, mektupları İlçe Emniyet Müdürü Osman Seracettin Karaca'ya teslim etti.

Mektupları açan emniyet mensupları öğrencilere teşekkür ederek, tek tek okuyarak duygusal anlar yaşadılar.

Çorum Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri tarafından yazılan mektuplar için teşekkür eden İlçe Emniyet Müdürü Osman Seracettin Karaca, "Değerli 2/B sınıfı öğretmen ve öğrencileri, göndermiş olduğunuz mektup ve hediyelerinizi aldık. Bizleri onure ettiniz. Güroymak ilçe Emniyet Müdürlüğü olarak ben ve tüm mesai arkadaşlarım sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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