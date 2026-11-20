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Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ARCA Savunma Sanayii'nde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan bir işçi, hayatını kaybetti.

ARCA Savunma Sanayii'nde meydana gelen iş kazasında, işçi Y.E.T. ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.E.T., tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Y.E.T. burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA