Çorum polisinden şehrin göbeğinde nefes kesen tatbikat - Haberler

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Çorum polisinden şehrin göbeğinde nefes kesen tatbikat

İhlas Haber Ajansı - Tugay Göktürk - Yerel
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Çorum polisinden şehrin göbeğinde nefes kesen tatbikat Çorum'da polis ekipleri tarafından, silahlı kavga sonrasında kaçan zanlıların yakalanması sırasında alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikat nefes kesti.

Çorum polisinden şehrin göbeğinde nefes kesen tatbikat

ÇORUM - Çorum'da polis ekipleri tarafından, silahlı kavga sonrasında kaçan zanlıların yakalanması sırasında alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikat nefes kesti.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı kavga sonrasında kaçan zanlıların yakalanması sırasında alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla tatbikat düzenlendi. Tatbikat senaryosu gereği Gazi Caddesi üzerindeki bulunan Pirbaba Çamlığı'ndaki 2 kişiyi silahla yaralandı. Haber merkezinin anonsu üzerine polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının olay yerinden kaçtığı aracın plakası ve eşkalini belirleyen ekipler, Eşrefhoca Caddesi'nde denetim noktasında zanlıyı durdurdu. Polisin dur ihtarına uymayarak araçtan inip kaçmaya başlayan zanlı, polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Senaryo gereği yakalanan şüpheli kelepçeleyerek, ekip otosuna bindirilirken tatbikattan habersiz vatandaşlar tatbikatı meraklı gözlerle izledi.

Çorum polisinden şehrin göbeğinde nefes kesen tatbikat

Çorum polisinden şehrin göbeğinde nefes kesen tatbikat

Çorum polisinden şehrin göbeğinde nefes kesen tatbikat

İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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