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Çorum haberleri | Laçin'de olgunlaşan domates ve biberlerden leziz salçalar yapılıyor

Çorum haberleri | Laçin'de olgunlaşan domates ve biberlerden leziz salçalar yapılıyor

Yerel Haberler

Çorum haber: Eskişehir'de olgunlaşan domates ve kırmızı biberlerin binbir emekle hazırlanan salça yolculuğu başladı.

Eskişehir'de olgunlaşan domates ve kırmızı biberlerin binbir emekle hazırlanan salça yolculuğu başladı.

Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin Mahallesi'nde olgunlaşan domates ve kırmız biberlerden salça yapımına başlandı. Yemeklerin vazgeçilmezi olan salçalar için tek tek toplanan domates ve biberler, yaklaşık 5 saat kaynatılıyor. Elle ezilerek çıkarılan püre, birkaç işlemin ardından damak çatlatan yemeklere lezzet katmak için hazır hale geliyor. Ortalama 4 ila 5 kilogram domates veya biberden 1 kilogram salça çıkıyor.

Laçin Mahallesi'nde salça üreten ve Eskişehir semt pazarlarında satışa sunan Erdem Öztürk, "Laçin'imizde domates ve biberlerimiz olgunlaştı. Salça için ürünlerimizi 5 saate yakın kazanlarda kaynatıyoruz. Kaynatma işleminden sonra domates ve biberleri geleneksel yöntemden farklı olarak makinede çektiriyoruz. Daha sonra bazı semt pazarlarında kilosu 50 TL'den satışa sunuyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sarıcakaya Eskişehir Yerel Haberler

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