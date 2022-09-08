Çorum haberleri... Çorum Belediyesinde promosyon sözleşmesi imzalandı

Çorum Belediyesinde banka promosyonu sözleşmesi imzalandı. İhaleyi kazanan Yapı Kredi Bankası, bin 487 işçiye toplamda 28 milyon TL promosyon ödemesi yapacak.

Çorum Belediyesi Personel Limitet Şirketi kadrosundaki bin 487 işçileri ilgilendiren promosyon ihalesi önceki hafta yapılmıştı. Açık artırma usulü gerçekleşen ihaleyi 18 bin 750 TL'lik teklifle Yapı Kredi Bankası Bahabey Şubesi kazanmıştı. İhalenin onaylanmasının ardından Çorum Belediyesi ve Yapı Kredi Bankası arasındaki maaş ve promosyon sözleşmesi bugün imzalandı.

28 milyon lira promosyon ödenecek

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, promosyon ihalesinin 3 yılı kapsadığını bildirdi. Sözleşme neticesinde 18 bin 750 TL'lik promosyonun 2 Bin 250 TL'sinin iptal edilen eski promosyon sözleşmesine istinaden diğer bankaya geri ödeme olarak yapılacağını, kalan 16 bin 500 TL'nin ise işçilere ödeneceğini söyledi. Başkan Aşgın, Yapı Kredi Bankası'nın Bin 487 işçiye toplamda 28 Milyon TL'lik promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

Bu ay hesaplara yatacak

Promosyon ödemelerinin bu ay içerisinde yapılacağını kaydeden Başkan Aşgın, 15 Eylül'de yapılacak olan maaş ödemesi için çalışmaların başlatılacağını belirterek maaş ödemesini takip eden 10 günlük süre içerisinde de promosyon ücretlerinin hesaplara yatacağını duyurdu. Başkan Aşgın bunun yanı sıra personel şirketindeki çalışan işçilere toplam 4 bin 500 TL'lik ilave ödeme yapacaklarını da hatırlatarak, 2 bin 250 TL'nin bu ay, kalan 2 bin 250 TL'nin ise Kasım ayında ödeneceğini söyledi. - ÇORUM