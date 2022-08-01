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Çorum haberi... Sungurlu'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Edinilen Çorum haberine göre Sungurlu'da termometreler 40 dereceyi gösterdi Sıcak hava dalgası tüm yurtta kendisini iyiden iyiye hissettirirken Çorum'un Sungurlu ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi.

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Sungurlu'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

ÇORUM - Sıcak hava dalgası tüm yurtta kendisini iyiden iyiye hissettirirken Çorum'un Sungurlu ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar ise parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştılar.

Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlara sığındılar. Parklara akın eden vatandaşların kimi banklarda oturmayı, kimileri de gölgeliklerde uyumayı tercih etti. Muhsin Yazıcıoğlu caddesi üzerinde bulunan termometre saat 17.00 itibarıyla 40 dereceyi gösterdi.

İnsanlar giysileriyle başlarını örterek güneşten korunmaya çalıştı. Sıcak hava nedeniyle su satışları ise ciddi oranda arttı.

İhlas Haber Ajansı / Serkan Şansever - Yerel

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