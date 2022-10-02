Çorum haberi... Sungurlu'da avcılar sertifika alacaklar

Sungurlu Avcılar Derneği Başkanı Semih Şahin, dernek bünyesinde başlatılan avcılık kursunda eğitim alacak kursiyerlere sertifika vereceklerini söyledi.

Sungurlu Avcılar Derneği'nin Milli Parklar Müdürlüğü'nün katkılarıyla başlattığı avcılık kursuna katılan 30 kursiyer, kurs sonunda sertifikalı avcı olacak. Dernek Başkanı Semih Şahin, " Sungurlu'da avlanırken av ve doğayı korumayı bilelim. Yasal avcılığa teşvik için Milli Parklar Sungurlu Şube Müdürü Hayri Kömürcü'nün katkılarıyla başlattığımız kursumuzda şu anda 30 kursiyerimiz var. Eğitimlerimiz oldukça verimli geçiyor. Bu kurs av hayatının yoğun olduğu ilçemizde bilinçli avlanma adına da büyük önem arz ediyor. Ben şimdiden kursa katılan tüm kursiyerimize başarılar dilerim" dedi. - ÇORUM