Çorum haberi... Çorum'da park ve yürüyüş yolları yenileniyor

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelindeki parklarda yıpranan oyun grupları, kauçuk zemin ve koşu yollarını yeniliyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın yakından takip ettiği çalışmalar özellikle parklarda spor yapan vatandaşlar ve çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Başkan Aşgın, "Hemşehrilerimizin en çok vakit geçirdikleri yerler olan parklarımızda geniş çaplı bir yenileme çalışması başlattık. Çocuk oyun grupları, kauçuk zemin ve koşu yollarını yeniden yapıyoruz." dedi.

'20 semt parkına yeni oyun grubu ve kauçuk zemin'

Belediye Başkanı Aşgın "Bir yandan semt parkı olmayan bölgelerimize semt parkları yapıyor, bir yandan da zamanla yıpranan ve ekonomik ömrünü tamamlayan parklardaki oyun gruplarını tespit ederek yenilenmesi gereken yerlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta büyük parklarımızdan olan Rüstem Eren ve Yunus Emre Parkları olmak üzere 20 semt parkımızdaki oyun gruplarında yenileme çalışmamız bitmek üzere. Ayrıca oyun gruplarının kauçuk zeminlerini de yeniliyoruz. Semt parklarımızda toplamda 7 bin 200 metre karelik alanda kauçuk zemin çalışması yapmış olacağız. Yeni oyun grupları ve yenilenmiş kauçuk zeminleri ile yavrularımız eğlencelerine kaldıkları yerden doyasıya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

'EPDM yürüyüş yolları yenileniyor'

Parklarda sadece oyun grupları ve kauçuk zemin değil EPDM çalışması ile koşu yollarının da yenilendiğini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın "Hemşehrilerimizin sporlarını daha konforlu yapabilmeleri için zamanla yıpranmış koşu yollarını da yeniliyoruz. Ekiplerimizin tespit ettiği 12 parkımızın büyük bir bölümünde çalışmalarımızı tamamladık. Kalan parklarımızı da kısa sürede tamamlayarak toplam 14 bin 816 metre karelik alanda EPDM çalışması yapmış olacağız. Yenilenen koşu yolları hemşerilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ÇORUM