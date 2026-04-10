Çorum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Çorum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Çorum'da Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan tarafından anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende Emniyet Müdürü Pehlivan tarafından günün önemine binaen konuşma gerçekleştirildi. Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, protokol üyeleri ve emniyet personeli katıldı.

Alaca ilçesinde, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Törende şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Törene, Alaca İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Meran, protokol üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

