Çorum'da Öğrenciler Panik Yaşadı: Minibüs Kontrolden Çıktı

(ÇORUM) - Çorum'da geziye gitmek üzere minibüse binen 23 Nisan Ortaokulu öğrencileri, el freni çekilmeyen aracın geri kaçmasıyla büyük panik yaşadı.

Çorum Merkez'de Fatih Caddesi üzerinde geziye katılacak öğrencileri almak üzere duran bir tur şirketine ait minibüs, öğrencilerin araç içinde bulunduğu sırada el freni çekilmeden bırakıldı. Minibüs bir anda geriye doğru kaymaya başlarken olayı fark eden çevredeki vatandaşlar ve öğrenciler büyük panik yaşadı.

Öğrenciler hareket halindeki araçtan inmeye çalışırken, yoldan geçen bir kişi hızla el frenini çekerek aracı durdurdu. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, öğrenciler kısa süreli korku yaşadı. Minibüs, daha sonra başka bir şoför tarafından güvenli şekilde yeniden park edildi.