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Çorum'da LGS heyecanı: Celiler çocuklarını yağmur altında bekledi

Çorum'da LGS heyecanı: Celiler çocuklarını yağmur altında bekledi
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Çorum'da LGS kapsamında 5 bin 838 öğrenci merkezi sınava girdi. Aileler yağmur altında çocuklarını beklerken, sınav güvenliği için bin 656 personel görev aldı.

Çorum'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen Merkezi Sınav'da 5 bin 838 öğrenci ter döküyor. Aileler ise okul bahçelerinde yağmur altında öğrencilerin sınavdan çıkmasını beklemeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Merkezi Sınav, Çorum genelinde büyük heyecanla başladı. Çorum merkez ve 13 ilçede toplam 33 sınav merkezinde gerçekleştirilen maratona, 5 bin 838 öğrenci katıldı. İl merkezinde ise 15 sınav merkezinde 3 bin 897 öğrenci ter döktü. Sınavın il genelinde güvenli, sorunsuz ve huzurlu bir ortamda tamamlanabilmesi için toplam bin 656 personel sahada görev aldı. Aileler ise sınavın başlamasının ardından, okul bahçesinde, çocuklarını yağmur altında beklemeye başladı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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