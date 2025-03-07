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Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Düzenlendi

Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği Düzenlendi
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Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın yükümlülerle bir araya gelerek, kadınların toplumdaki rolü ve hakları üzerine bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Çorum'da denetimli serbestlik yükümlülüsü kadınların 8 Mart Dünya Dünya Kadınlar Günü kutlanarak kadınların toplumdaki önemi anlatıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce her yıl

hazırlanan yıllık eğitim iyileştirme planı çerçevesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, Çorum Barosu işbirliğiyle, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından takibi yapılan kadın yükümlüler ile bir araya gelinerek "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlendi.

Çorum Barosu Avukatı Gonca Gül Yurttaş Kartancı'nın da katılımı ile gerçekleştirilen

etkinlikte kadınların toplumdaki rolü ve gücü, kadınların hukuki ve sosyal hakları gibi konularda önemli bilgiler verildi. Etkinlikte kadın yükümlülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlanarak kadınların toplumdaki önemine dikkat çekildi.

Düzenlenen etkinlik ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve Denetimli Serbestlik

kadın yükümlülerin katılımı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" birlikte kutlandı. Etkinlik katılımcıların memnuniyetini dile getirmesi ile son buldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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