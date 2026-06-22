Haberler

Vatandaşın bulduğu 5 kiloluk mantar şaşırttı

Vatandaşın bulduğu 5 kiloluk mantar şaşırttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Fehmi Torun isimli vatandaş, mantar toplarken 5 kilo 102 gram ağırlığında dev bir mantar buldu. Torun, böyle büyük bir mantarla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde bir vatandaşın bulduğu 5 kilo 102 gram ağırlığındaki mantar görenleri şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Uğurludağ ilçesine bağlı Darlık Yaylası'nda yaşayan 52 yaşındaki Fehmi Torun, mantar toplamak için dolaşırken dev bir mantar buldu. Hem boyutu hem de ağırlığıyla dikkat çeken mantarı alarak evine götüren Fehmi Torun, türünü tespit edemediği mantarı terazide tarttı. Yapılan tartımda mantarın tam 5 kilo 102 gram geldiğini gören Torun, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

"Böyle mantarı ilk defa buldum"

Uzun yıllardır mantar topladığını ve ilk kez bu kadar büyük bir mantarla karşılaştığını dile getiren Fehmi Torun, "Devamlı mantar topluyorum. Kuzu göbeği de topluyorum. Ayrıca günlük 20 kilogram, 25 kilogram kuzu göbeği topluyorum ama böyle bir mantara ilk defa denk geldim. 5 kilo 102 gram ağırlığında" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçim zaferini kurşun geçirmez camın ardından kutladı

Seçimi kazandı ama korkudan sokağa ancak böyle çıkabildi
Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarılamadı

Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
Dünya Kupası'na Norveçli taraftarlar damga vuruyor! Times Meydanı'nı Vikinglere çevirdiler

Koca meydanı ele geçirdiler! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Balkonda yakılan mangal apartmanı ayağa kaldırdı

Apartmandaki görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İbrahim Tatlıses'in kızının 'Babalar Günü' paylaşımına kimse anlam veremedi

Elif Ada'nın "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi
Kuşadası'nda balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Metrelerce yükseklikten düştü, sonu yürek burktu
Yıldız futbolcudan imamlık kararı: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum

Yıldız futbolcu imam oluyor: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum